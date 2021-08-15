Спасатели Украины, которые помогали Турции бороться с масштабными лесными пожарами, вернулись домой. Пограничники встретили самолет на аэродроме Одессы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб МВД.

"Пограничники Одесского отряда на аэродроме" Школьный "в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ДСНС. Они вернулись с тушения масштабных лесных пожаров в Турции, где ситуация пока стабилизировалась", — отмечает пресс служба.

Чтобы ускорить паспортный контроль, спасателям предоставили возможность пройти оформление вне пункта пропуска. Фото: спасатели Украина вернулись домой после тушения пожаров в Турции (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 30 июля в Турцию отправились два пожарных самолетов ДСНС, чтобы помочь стране с тушением масштабных лесных пожаров.