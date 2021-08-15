Герд Мюллер умер сегодня утром, 15 августа. Легендарному футболисту было 75 лет. Он вошел в историю, играя за "Баварию" и сборную Германии. О смерти бывшего спортсмена сообщил футбольный клуб "Бавария". Мюллер забил невероятные 566 голов в 607 матчах за "Баварию" и по-прежнему является рекордсменом по количеству забитых голов в Бундеслиге (365). Он также семь раз был лучшим бомбардиром. Нападающий забил 68 мячей в 62 матчах за сборную Германии. Мюллер впервые перешел в "Баварию" летом 1964 и выиграл Межконтинентальный кубок, три Кубка европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. Он был чемпионом Бундеслиги и обладателем Кубка Германии по футболу четыре раза. В составе национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 1972 года и чемпионат мира 1974 года, забив победный гол в финале в Мюнхене против Нидерландов. После ухода на пенсию он долгое время оставался в клубе тренером молодежи. У него остались жена и дочь. "Герд Мюллер был величественным нападающим из всех когда-либо существовавших, прекрасным человеком и характером мирового футбола. Мы все объединены глубокой жалости с его женой Уши, а также с его семьей. Без Герда Мюллера" Бавария "не была бы клубом , который мы все любим сегодня. Его имя и память будут жить вечно ", — сказал президент клуба Герберт Хайнер. Напомним, скончался знаменитый украинский футболист и тренер Владимир Дикий. Ранее ушел из жизни известный украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков.