Немецкий футболист Герд Мюллер ушел из жизни в возрасте 75 лет. Спортсмен получал титул лучшего бомбардира семь раз. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба футбольного клуба "Бавария"

Мюллер перешел в "Баварию" в 1964 году. В течение свои карьеры человек отличился 566 голам с 607 матчей, среди которых 365 голов в рамках высшей лиги футбольного чемпионата Германии "Бундеслига" и 68 голов в 62 матчах во время игры за сборную. Игрок "Баварии" семь раз получал титул лучшего бомбардира.

"Сегодня грустный и мрачный день для" Баварии "и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был самым нападающим из всех, когда-либо существовавших, прекрасным человеком и характером мирового футбола. Мы все объединены глубокой жалости с его женой Уши, а также с его семьей ", — заявил президент клуба Герберт Хайнер.

После выхода на пенсию человек продолжал тренировать молодых игроков клуба.