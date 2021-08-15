В двух областях Украины эпидемиологические показатели не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина. В этих регионах наблюдается рост динамики госпитализации пациентов с коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. Показатели динамики уровня госпитализации больных с коронавируса не соответствуют норме в Полтавской и Ровенской областях. Полтавская область — показатель составляет 58,8%. Ровенская область — показатель составляет 56,7%. Другие показатели этих областей в норме. На сегодня Полтавская и Ровенская области, как и другие украинские регионы, находящиеся в "зеленой" зоне карантина, где действует минимальное количество ограничений карантина.