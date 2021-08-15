В Карпатах со вчерашнего вечера спасатели ищут пропавшую ребенка. Поиски ведутся вблизи поселка Ворохта в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Поиски мальчика, в 2015 году рождения, заблудился во время подъема на гору Говерла, возобновились сегодня утром. "Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла", — рассказали в ДСНС. К поиску ребенка привлечены 156 человек и 19 единиц техники, а также три собаки и квадрокоптер. Ребенка ищут спасатели, полицейские, военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, волонтеры, а также работники Карпатского национального природного парка.