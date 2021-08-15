В Клауд-мессенджере Telegram стремительно увеличивается спрос на фейковые COVID-сертификаты. С начала марта количество каналов, которые их продают, выросла на 257%. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Computerworld. Количество активных каналов на сегодня достигает 2500 С начала весны текущего года, количество подписчиков этих групп выросла на 566%. Их среднее количество участников составляет 100 000, однако некоторые из каналов отличились и 450 тысячами. Стоимость фейковых COVID сертификатов упала с 200 долларов до 100. Известно, что больше всего нелегальными услугами заинтересованные пользователи мессенджера из Швейцарии, Нидерландов, Франции, Греции и Италии.