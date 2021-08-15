Организационный комитет Олимпийских игр-2024 исключил каратэ из списка программы. Во время соревнований в Токио, Украина выиграла две медали в японских боевых искусствах. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

Отметим, что каратэ был включен в олимпийскую программу в рамках последних международных соревнований, которые состоялись в Токио. Впрочем, организационный комитет Олимпиады-2024 заявил, что не намерен менять свое решение несмотря на призывы от ряда французских политиков и Федерации каратэ в стране. "Это был внесен в календарь игр по правилам, установленным Международным олимпийским комитетом", — отмечает пресс служба оргкомитета. Стоит добавить, что на Олимпиди 2020 в Токио, Станислав Горуна отличился бронзовой медалью в рамках соревнований по каратэ до 75 кг, а Анжелика Терлюга подарила Украине серебро в весовой категории до 55 кг.