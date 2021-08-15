Президент Владимир Зеленский прокомментировал гибель мэра Кривого Рога Константин Павлова. Он планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по этому инциденту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства. "Завтра заслушает доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога", — заявил президент. Зеленский отметил, что будет держать дело гибели Павлова на своем контроле. "Конкретную и проверенную информацию иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", — добавил он. Напомним, мэра Кривого Рога Павлова обнаружили сегодня мертвым в собственном загородном доме. У него нашли ружье. Полиция уже возбудила уголовное дело.