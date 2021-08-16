Большая часть эвакуированных в Украину из Кабула людей были гражданами Афганистана. Некоторые из них уже попросили Украину предоставить им статус беженца.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Сегодня ночью рейсом из Кабула прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Это граждане Украины, ряда других стран, но подавляющее большинство — это граждане Афганистана», — рассказал он.

Так, уже 9 граждан Афганистана, которых эвакуировали из Кабула, написали заявление на получение статуса беженца. Еще часть афганцев улетела из аэропорта «Борисполь» в другие страны.

«Другие граждане Афганистана, которые не имели возможности улететь в другие страны, но нуждались в убежище в Украине, они переданы вместе с теми, кто написал заявление о статусе беженца, представителям Миграционной службы», — отметил чиновник.

А также, на сегодняшний день, посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которая выразили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане.

Тем временем, жители Афганистана продолжают штурмовать аэропорт Кабула после того, как к власти пришли террористы «Талибана». Дошло до того, что люди цепляются за шасси самолетов и разбиваются насмерть.

Как мы уже рассказывали ранее, приход к власти в Афганистане террористической организации «Талибан» может стать сигналом для таких стран, как Россия, Китай и Иран о том, что американский президент Джо Байден слаб и не станет в случае необходимости защищать такие проблемные регионы, как Украина, Тайвань и Ирак.

