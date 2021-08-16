В Украине может возникнуть дефицит электроэнергии и газа во время нового отопительного сезона, что в теории может привести к веерным отключениям света.

Эту ситуацию допускают специалисты по вопросам энергетики и государственные компании, передает ТСН.

Основная причина — нехватка угля на складах украинских теплоэлектростанций, которые суммарно производят около 30% электроэнергии в стране.

На данный момент, на складах украинских теплоэлектростанций находится 783 тыс. тонн угля, что на 36,4% меньше, чем должно быть в соответствии с графиком, утвержденным Министерством энергетики.

Эксперты сходятся во мнении, что правительству все же удастся обеспечить спокойное прохождение отопительного сезона — без дефицита электроэнергии и газа.

А в случае нехватки электроэнергии, будут отключать не население, а промышленные предприятия.

Председатель «Союза потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко предполагает, что в зимний период Украина может возобновить импорт электроэнергии из Беларуси, причем в достаточно больших объемах.

Напомним, в Украине сейчас одни из самых низких тарифов на электроэнергию в Европе, поэтому их постепенно подтягивают к рыночным уровням.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин принял решение снизить тариф при потреблении до 250 кВт*час в месяц с 1,68 до 1,44 грн. Но радоваться рано, ведь это приведет росту цен на товары и услуги, поскольку больше придется заплатить бизнесу.