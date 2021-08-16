Экзамен на определение уровня владения украинским языком по всей Украине из 100 тысяч должностных лиц сдали всего 7652 человека за месяц. Соответствующие сертификаты получили 3412 человек, в то время как 2% провалили экзамен.

Соответствующая информация опубликована на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Так, тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы проверяют непосредственно экзаменаторы. Окончательные результаты экзамена в течение 15 календарных дней решением устанавливает комиссия.

После этого данные о сертификатах вносятся в Реестр государственных сертификатов в этот же или на следующий день.

За первую неделю экзамен по украинскому языку сдали 1228 человек, за вторую — 1660, за третью — 1878, за четвертую — 2886 человек. Экзамен не сдали примерно 2%.

Только 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком:

государственные сертификаты уровня А1- никого;

уровня А2 — 3 человека;

уровня В1 — 29 человек;

уровня В2 — 240 человек;

уровня С1 — 1075 человек;

уровня С2 — 2065 человек.

Напоминаем, согласно вступившим в силу новых нормах закона об украинизации, все кто претендуют на государственные должности обязаны сдать экзамен по украинскому языку. Также можно предоставить аттестат об окончании средней школы, где украинский язык указан как отдельный предмет.

Напомним, экзамен на знание украинского языка, который обязали проходить государственных служащих, состоит из устной и письменной частей. Кроме того, экзамен имеет уровни сложности — чем выше должность у человека, тем сложнее будут вопросы.