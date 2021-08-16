Физики озвучили прогноз магнитных бурь на август — остаток месяца будет довольно спокойным, но несколько неприятных дней все-таки ожидаются.

Прогноз опубликован на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Так, возбужденная магнитосфера ожидается 24 августа, а также уже в сентября — 3 числа. Как пережить магнитную бурю:

Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.

Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.

Пить травяные чаи и много воды.

Совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности – выбраться за город. При этом избегать прямых солнечных лучей.

Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.

Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под рукой необходимые лекарства.

Утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться – ванна.

Люди, которые имеют повышенную метеочувствительность, должны воспользоваться несколькими простыми правилами в период магнитных бурь. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, кто имеет сердечно-сосудистые проблемы.