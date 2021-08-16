Несмотря на то, что ранее в Минздраве заявляли о том, что новая вспышка COVID в Украине начнется в конце этого месяца, ее стоит ожидать в октябре-ноябре этого года.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию «Укринформ«. По его словам, резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, в ближайшие дни, не предвидится.

«Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре», — считает Кузин.

По мнению главного санврача, аналогичная вспышка может произойти и раньше. Однако, сейчас есть «все возможности, чтобы этого не допустить». Основным фактором, который может отсрочить вспышку, станет вакцинация.

«Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения — это ключевой момент. Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет. Во-вторых, от ответственного поведения каждого из нас зависит то, насколько быстро мы будем заходить в желтую, оранжевую или красную зону», — подчеркнул Кузин.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцев будут повторно прививать от COVID-19, но делать это будут только через год после базовой вакцинации.

А мотивационные стимулы для привитых граждан будут вводить только когда в Украине вакцинируют от COVID-19 50% населения.