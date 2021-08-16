Шестилетний Алексей Стефанцев больше суток провел в Карпатах в одиночестве. Его потеряли взрослые во время восхождения на Говерлу.

В сюжете «Завтрака с 1+1» говорится, что больше 30 часов ребенок не ел и не пил, а ночевал при этом на земле.

Бабушка Алеши Орыся Ямборак рассказала, что внук потерялся на первом же километре восхождения на гору. Мальчик был не только под ее присмотром, но и тети с дядей. Он постоянно бегал от нее к ним вперед к основной группе альпинистов, и потому родственники не сразу поняли, что он сошел с пути.

Лишь через два часа родные ребенка поняли, что не могут самостоятельно найти его и обратились в полицию. По периметру были организованы масштабные поиски, в результате которых Алеша был обнаружен двумя волонтерами.

«Мальчик отошел от горы на 2 км, что для малыша в горных условиях – колоссальное расстояние», – пояснил руководитель экспедиции.

Накануне появились новые подробности гибели 9-летнего мальчика в аквапарке Happy Day в Днепре. Так местная жительница Инесса рассказала, что ребенок был с проблемами со здоровьем и не умел плавать. По ее мнению, он умер мгновенно, сломав шейный отдел позвоночника.