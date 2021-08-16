На запад Японии обрушились проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения. В результате одна женщина умерла, а два человека пропали без вести.

Об этом сообщает Reuters.

На большой территории Западной Японии, особенно в самом южном острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков: за три дня до полудня сегодняшнего дня в одном районе выпало 956 мм.

Япония уже расширила свои предупреждения о рисках высокого уровня опасности из-за непогоды. Предупреждение касаются более 1,5 миллиона человек.

Японское метеорологическое агентство (JMA) предупредило о том, что в ближайшие несколько дней ожидается еще больше дождей.

«Люди должны предпринять шаги для обеспечения своей безопасности», — заявил на пресс-конференции представитель JMA.

Также синоптики выпустили выше предупреждения о рисках наводнений в Западной префектуре Хиросима.

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