Умер двукратный олимпийский чемпион из Украины Владимир Голубничий, который специализировался на спортивной ходьбе. На момент смерти ему было 85 лет.

На официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) выразили соболезнования его родным и близким.

Владимир Голубничий родился в Сумах в 1936 году.

Он доминировал в своей дисциплине в 1960-х и 1970-х годах и установил несколько мировых рекордов, первый из которых – в 19-летнем возрасте (на дистанции 20 километров). Он принял участие в пяти Олимпийских играх и завоевал медали на четырех из них: «золото» в Риме (1960) и Мехико (1968), «серебро» в Мюнхене (1972) и «бронзу» в Токио (1964).

Украинец также является победителем чемпионата Европы 1974 года в Риме. Голубничий закончил спортивную карьеру после Игр-1976, на которых он в 40-летнем возрасте финишировал седьмым.

А в 2012 году его включили в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, которая сейчас называется World Athletics). Он был создан в честь столетия организации.

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