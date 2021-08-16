В доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили две записки, которые могли быть написаны политиком. В обеих записках ничего не говорится о планах суицида.

Об этом пишет местный блогер Олег Ермолинский в своем канале в Telegram. Он рассказал, что в записках инструкции по уходу за домашними животными.

«Полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства. Но информации о причинах суицида в письменной форме не нашли», – пишет блогер.

Предположительно, записки могли быть написаны им ночью накануне смерти. Однако действительно ли их автор Павлов, пока нельзя утверждать.

В то же время его однопартиец, нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович утверждает, что накануне гибели он с супругой обсуждал покупку собаки. «Так ведет себя человек, который хочет покончить с собой? В конце концов, последняя бумага, которую он брал в руки, – это инструкция о том, как правильно кормить попугаев», – считает политик.

Как мы уже рассказывали ранее, мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на веранде собственного дома 15 августа. Правоохранители говорят, что камеры зафиксировали момент его смерти.