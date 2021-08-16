В Украине с 1 октября стоимость кВт*час электроэнергии снизят с 1,68 до 1,44 грн (при потреблении до 250 кВт*час в месяц) — суммы в коммунальных платежках могут сократиться примерно на 24-60 гривен в месяц.

Обозреватель рассчитал, сколько примерно будет платить за электричество семья, которая тратит 100, 300 и 500 кВт*час в месяц. К первой группе в первую очередь относятся пенсионеры. Всего до 100 кВт*час в месяц тратит около 40% семей. Стоит отметить, что снижение тарифа затронет абсолютное большинство потребителей.Семья, которая потребляет 100 кВт*час электроэнергии в месяц:

сейчас: 168 грн

с 1 октября: 144 грнСемья, которая потребляет 300 кВт*час в месяц:

сейчас: 504 грн

с 1 октября: 444 грн;Семья, которая потребляет 500 кВт*час в месяц:

сейчас: 840 грн;

с 1 октября: 780 грн;

Как сообщала ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА, удешевление электроэнергии приведет росту цен на товары и услуги, поскольку больше придется заплатить бизнесу.

Коммунальные тарифы за год поднялись на 35,5%. При этом тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,6% только за июль 2021 года.