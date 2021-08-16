Россия готовится к переговорам с главой политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадаром в Дохе. И это при том, что официально Кремль называет талибов террористической организацией.

О новых намерениях Москвы заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов, передает Интерфакс.

«Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет. У России хорошие отношения как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с «Талибаном». Поэтому мы не переживаем», – заявил Кабулов.

Позже спецпредставитель президента РФ в эфире Эха Москвы намекнул, что талибы уже не ведут себя как террористы:

«Террористической организацией они были названы совершенно заслуженно 20 лет назад за то поведение, которое им было присуще в те времена. И талибы прекрасно этот урок выучили. Если же они его не доучили, тогда им придется столкнуться с большими сложностями во взаимоотношениях не только с Россией, но со всем мировым сообществом».

Как сообщалось ранее, жители Афганистана продолжают штурмовать аэропорт Кабула после того, как к власти пришли террористы «Талибана». Дошло до того, что люди цепляются за шасси самолетов и разбиваются насмерть.