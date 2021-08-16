Украинцев будут повторно прививать от COVID-19, но делать это будут только через год после базовой вакцинации.

Об этом Укринформу сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами — это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки», — сказал он.

Впрочем, по его словам, Минздрав ожидает результатов исследований Pfizer по введению третьей (бустерной) дозы.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения разрешит работу заведений и ТРЦ в период локдауна, но при условии, что там будут вакцинированы более 80% коллектива.

Накануне комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации рассмотрела случай смерти женщины после вакцинации препаратом Moderna, но не обнаружила связи.