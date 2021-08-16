Из аэропорта в Кабуле в Афганистане не может вылететь второй украинский самолет, который должен был вывезти из страны граждан Украины.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина«. Он отметил, что пока сложно прогнозировать, когда ситуация сможет разрешиться.

Глава МИД отметил, что борт теоретически когда-то вылетит, однако вопрос в том, сможет ли туда прибыть новый самолет.

«Ответ на вопрос будет зависеть от ситуации в Афганистане», – сказал Кулеба.

А спикер ведомства Олег Николенко добавил, что из страны хотят эвакуироваться около 90 украинцев, некоторые вместе с семьями.

Тем времнем, Politico со ссылкой на американских чиновников пишет, что все полеты из аэропорта в Кабуле приостановлены. Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что войска США пытаются освободить территорию от людей, которые прорвались на взлетно-посадочную полосу. Сколько времени это займет, пока неизвестно.

Как мы уже рассказывали ранее, из-за хаоса в аэропорту Кабула при эвакуации из Афганистана в общей сложности сегодня погибли семь человек. В том числе и те, кто разбился, пытаясь зацепиться за улетающий самолет.

Сегодня утром тысячи людей штурмовали аэропорт в Кабуле и самолеты. Эвакуацию прикрывают американские военные, которые пытаются обеспечивать порядок.