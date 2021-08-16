В Херсонской области задержан 64-летний мужчина, которого подозревают в государственно измене. Силовики уже провели обыски по его месту жительства и обнаружили компьютерную технику и предметы похожи на оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество.

Подробности сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, мужчина, оказывая помощь России, которая осуществляет подрывную деятельность против Украины, собирал и передавал информации об общественно-политической ситуации в области, организации системы охраны объектов стратегического значения, а также информацию, необходимую для создания агентурной сети и вербовки агентов.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 379 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в Черкассах 26-летний мужчина ворвался в здание городского управления Службы безопасности Украины и угрожал его взорвать.

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность так называемой спецслужбы «ЛНР» на территории, подконтрольной Киеву. Шпионы планировали осуществить ряд терактов в Украине, в том числе подорвать сотрудника СБУ.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможную причастность Службы безопасности к похищению бывшего судьи Николая Чауса.

Департамент военной контрразведки СБУ в Ровенской области разоблачил украинского военнослужащего, который занимался сбором разведывательных данных для военной разведки РФ. Российские спецслужбы интересовала информация мобилизационного характера.