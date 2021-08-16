В Киеве полицейский в течение четырех лет не ходил на работу и не выполнял служебных обязанностей, однако все это время получал заработную плату.

Подробности необычного преступления опубликовала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как было установлено, работник одного из управлений ГУНП в Киеве вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в указанном преступлении.

Так, в период с октября 2016 по декабрь 2019 правоохранитель получал зарплату, однако не работал в отделе полиции, а проживал во Львове. А его руководитель всеми возможными методами укрывал от руководства факт отсутствия своего подчиненного на работе.

Таким образом, государству нанесен ущерб на сумму около 400 000 грн.

«13.08.2021 сообщено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины)», – указано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как мы уже рассказывали ранее, документы в электронном виде в Украине пользуются популярностью. Но далеко не все украинцы знают, в каком виде такие документы будут действительны и как их правильно нужно показывать по просьбе полиции.

Тем временем, в Киеве на акции под офисом президента избили журналиста. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.