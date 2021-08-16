В детском лагере «Молодая гвардия» в Одессе произошла масштабная вспышка COVID. Вирус обнаружили у 42 детей и двух работников учреждения.

Подробности сообщает местное издание «Думская«.

Как было установлено, сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными.

«Вчера было 26 больных, сегодня 44 Мы ждем результатов тестирования», — рассказали в Одесском областном департаменте здравоохранения.

На данный момент детский лагерь уже закрыт на карантин.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцев будут повторно прививать от COVID-19, но делать это будут только через год после базовой вакцинации.

А мотивационные стимулы для привитых граждан будут вводить только когда в Украине вакцинируют от COVID-19 50% населения.