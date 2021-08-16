В ряде регионов Украины резко изменится погода — в ближайшие несколько дней ожидаются сложные погодные условия.

Соответствующий прогноз озвучили в ГСЧС.

«17 августа ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами со шквалами 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый)», — предупреждают в ведомстве.

А также, в период 17 — 18 августа в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Грозовые дожди ожидаются 17 августа в западных областях, 18 августа в Украине, кроме востока, кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории без осадков. 19 августа в Украине (кроме запада), 20 августа на Левобережье кратковременные грозовые дожди. 21−23 августа в западных, 22−23 августа и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.Прогноз погоды на 17-23 августа в Украине:

17 — 18 августа: в западной части 17 августа ночью 13−18 градусов, днем 23−28, 18 августа ночью 10−15 градусов, днем 20−25; на остальной территории ночью 14−20 градусов, днем 27−33, 18 августа в северных областях 24−29;

19−23 августа: в западных и северных, а 22−23 августа и в центральных областях ночью 10−16 градусов, днем 21−27; на остальной территории ночью 14−20, днем 26−32.

В свою очередь, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в течение второй десятидневки августа будет тепло — с небольшими перерывами летняя погода продержится практически до конца декады. А третья декада последнего месяца лета порадует умеренным теплом, возможны небольшие дожди.

А 17 августа жара задержится, но в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano — кроме грозовых дождей он принесет еще и понижение температуры воздуха

Как мы уже рассказывали ранее, в России 16 августа мощный ливень затопил Новороссийск. Из-за чрезвычайного происшествия в городе завыли сирены, у местных жителей есть проблемы с электроснабжением.