Министерство здравоохранения разрешит работу заведений и ТРЦ в период локдауна, но при условии, что там будут вакцинированы более 80% коллектива.

Об этом сообщил Союз украинских предпринимателей.

Минздрав может разрешить работу предприятий/организаций, но только если там будут вакцинированы около 80% коллектива.

Кроме того, планируется допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей.

Аналогичные меры касаются и учебных заведений — локдауна для них не будет, если с прививкой будет 80% сотрудников.

Кроме того, по примеру Германии, в Украине могут изменить работу ТРЦ: записывать посетителей на конкретное время, но при этом свободно впускать покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.



Как сообщалось ранее, штамм «Дельта» является более кантагиозным и агрессивным. Обладая повышенной вирулентностью (степенью патогенности), он распространяется быстрее и переносится тяжелее. В зоне риска при этом находятся граждане всех возрастов.

Накануне комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации рассмотрела случай смерти женщины после вакцинации препаратом Moderna, но не обнаружила связи.