В настоящее время средний размер пенсии соответствует 30% заработка, но уже через 20−30 лет коэффициент замещения зарплаты пенсией составит не более 18−20%. Другими словам, на пенсии человек сможет получать не более 1/5 от своей прежней зарплаты.

Причиной такой тенденции, пишет Today, является постоянное сокращение количества плательщиков страховых взносов.

Как известно, сейчас такие взносы платят около 13 миллионов граждан, а пенсионеров, которых содержит государство, насчитывается 11,2 миллиона человек. Таким образом, сегодня вместо двух работающих на одного пенсионера приходится только 1,16, а со временем ситуация будет только усложняться.

Так, по расчетам специалистов Института демографии им. Птухи, в 2050 году будет уже 9,7 миллиона человек, за которых платятся взносы в Пенсионный фонд Украины, и 11,7 миллиона пенсионеров.

Как сообщалось ранее, Министерство социальной политики анонсировало проведение двойного повышения пенсий в октябре — прибавку получат 75-летние, а также украинцы от 65-лет.

Украинцы, которые получали заработную плату в размере 15 тыс. грн и если платили взносы с 25 до 60 лет, могут рассчитывать на вторую пенсию в размере 3,1 тыс. Грн.