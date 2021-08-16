В России 16 августа мощный ливень затопил Новороссийск. Из-за чрезвычайного происшествия в городе завыли сирены, у местных жителей есть проблемы с электроснабжением.

Подробности сообщают «Кубанские новости».

“В связи с тем, что осадки не прекращаются, в 23.00 прозвучали сирены для оповещения населения. В данном случае звук сирен означает, что если вы являетесь жителем домов, которые находятся в зоне подтопления, то должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и быть готовыми к эвакуации в любой момент”, — заявил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

https://www.youtube.com/watch?v=_CJHOrtxTzQ

https://www.youtube.com/watch?v=ulUC3A9xJXc

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Как сообщалось ранее, Турция, которая не успела оправиться от лесных пожаров, столкнулась с новой бедой. В результате наводнения погибли уже 17 человек. Тем временем, четыре человека погибли из-за пожара в Италии, которые в свою очередь произошли из-за аномальной жары. Так, в стране зафиксировали +48 градусов. А в Японии из-за ливней пришлось эвакуировать почти 3 миллиона человек — ливень добрался до префектур Кумамото и Хиросима.