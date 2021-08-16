Из-за хаоса в аэропорту Кабула при эвакуации из Афганистана в общей сложности сегодня погибли семь человек. В том числе и те, кто разбился, пытаясь зацепиться за улетающий самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Информацию о гибели семерых человек уже подтвердили высокопоставленные военные США. Они говорили об этом на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать текущие операции.

Сегодня утром тысячи людей штурмовали аэропорт в Кабуле и самолеты. Эвакуацию прикрывают американские военные, которые пытаются обеспечивать порядок.

Ранее сообщалось о гибели пятерых человек в результате «предупредительного огня» со стороны американских военных.

Как мы уже рассказывали ранее, большая часть эвакуированных в Украину из Кабула людей были гражданами Афганистана. Некоторые из них уже попросили Украину предоставить им статус беженца.