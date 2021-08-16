Преображение Господне, или как его называют в простонародье Яблочный спас отмечают 19 августа, как один из 12 главных христианских праздников

Сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА с ссылкой на «УНИАН«.

19 августа, день празднования Яблочного спаса, второго по очереди спаса в году. В каждом году, 14, 19, 29 августа соответствуют Медовому, Яблочному и Ореховому спасу.

Праздник связывают с преданием об проявлении божественной силы Иисуса, когда он повёл апостолов гору Фавор и там преобразился: его лицо стало сиять, а одежда стала белой, подобно свету.

Предполагается освещение разных плодов в церкви и раздача милостыни-фруктами нуждающимся, близким и родным людям. При это, напоминают о «детских руках» — как тех, что ещё не согрешили для добычи фруктов.

Обычно в церкви светят символы урожая: фрукты, хлеб, соль, цветы, мак, пшеницу.

А вот что нельзя делать на священный праздник, так это: выполнять работу по дому, ругаться, работать, желать кому-либо зла, есть мясо и молочные продукты.

Напоминаем, Медовый спас — всё о празднике.

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