Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на первые дни недели, которая началась с жары. Сегодня, напомним, по всей стране ожидается 29-34 градуса.

По словам синоптик, 17 августа жара задержится, но в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano — кроме грозовых дождей он принесет еще и понижение температуры воздуха.

Но во вторник в большинстве областей сухо и жарко.

Снижаться температура воздуха начнет в среду — фронт с дождями будет продвигаться на восток. При этом температура на востоке снижаться пока не будет.

В Киеве завтра, 17-августа, будет сухо и жарко, до 33 градусов. Грозовые дожди и понижение температуры воздуха ожидается в среду.

Отдельно Наталка Диденко сообщает, что ночи в Украине начинают быть все более прохладными 15-20 градусов, а со среды 11-17 градусов. Теплые ночи еще будут на юге и востоке.

В России 16 августа мощный ливень затопил Новороссийск. Из-за чрезвычайного происшествия в городе завыли сирены, у местных жителей есть проблемы с электроснабжением.

Как сообщалось ранее, Турция, которая не успела оправиться от лесных пожаров, столкнулась с новой бедой. В результате наводнения погибли уже 17 человек. Тем временем, четыре человека погибли из-за пожара в Италии, которые в свою очередь произошли из-за аномальной жары. Так, в стране зафиксировали +48 градусов. А в Японии из-за ливней пришлось эвакуировать почти 3 миллиона человек — ливень добрался до префектур Кумамото и Хиросима.