В Украине с начала кампании по вакцинации 14% взрослого населения сделали первую прививку от COVID. Всего было вакцинировано 4 793 098 человек.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«Каждую неделю мы вакцинируем больше, чем за предыдущую. Сейчас 14% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины», — пишет чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте старше 60 лет.