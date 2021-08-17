Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения двум фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь об Андрее Антоненко и Яне Дугарь.

«Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля Андрею Антоненко… Продлить срок действия личных обязательств Яне Дугарь», — заявила судья.

Меры пресечения обвиняемым были продлены еще на 2 месяца — до 17 октября 2021 года.

Андрей Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, а на Яну Дугарь после внесения залога в размере 168 тысяч гривен были возложены обязательства.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Как мы уже рассказывали ранее, 20 июля отмечалась пятая годовщина убийства журналиста Павла Шеремета.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

А Юлии Кузьменко, которая проходит как подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, изменили меру пресечения.