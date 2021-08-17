В Министерстве здравоохранения сообщили, при каких условиях в стране вернут «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни эпидемиологической опасности.

В ведомстве отмечают, что вся территория страны одновременно вернется к «желтому» уровню при наличии в течение трех дней подряд одного из таких признаков на всей территории Украины:

◾️ количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75;

◾️коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 4 процентов;

◾️количество тестирования методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;

◾️наличие оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории крайней мере одного региона.

Как известно, «желтый» уровень будет установлен решением государственной ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения. При нормализации эпидемической ситуации и достижении признаков «зеленой» зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же решением государственной ТЭБ и ЧС вся страна перейдет к «зеленому» уровню.

В случае ухудшения показателей в определенном регионе и установлении «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на «желтом» уровне.

Как сообщалось ранее, в детском лагере «Молодая гвардия» в Одессе произошла масштабная вспышка COVID-19. Вирус обнаружили у 42 детей и двух работников учреждения. Лагерь закрыли на карантин.

Ранее сообщилось, что украинцев будут повторно прививать от COVID-19, но делать это будут только через год после базовой вакцинации.

Министерство здравоохранения разрешит работу заведений и ТРЦ в период локдауна, но при условии, что там будут вакцинированы более 80% коллектива.