17 августа на Львов обрушился мощный ливень с сильным ветром, который ломал деревья.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за ветра было повалено 27 деревьев. Кроме того, поломало 15 веток.

Как уточнили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета, по состоянию на 9 утра, обнаружено 27 поваленных деревьев — из них 9 по городу и 18 в парках. Также было временное подтопление на ул. Ряшевская-Городецкая.

В России 16 августа мощный ливень затопил Новороссийск. Из-за чрезвычайного происшествия в городе завыли сирены, у местных жителей есть проблемы с электроснабжением.

Как сообщалось ранее, Турция, которая не успела оправиться от лесных пожаров, столкнулась с новой бедой. В результате наводнения погибли уже 17 человек. Тем временем, четыре человека погибли из-за пожара в Италии, которые в свою очередь произошли из-за аномальной жары. Так, в стране зафиксировали +48 градусов. А в Японии из-за ливней пришлось эвакуировать почти 3 миллиона человек — ливень добрался до префектур Кумамото и Хиросима.