Более 80% умерших от COVID в Украине — это люди старше 60 лет. Причем чем старше человек, тем выше риск смерти от коронавируса.

Такую информацию опубликовала пресс-служба Минздрава.

«По состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте старше 60 лет», — указано в сообщении.

В Минздраве обратили внимание, что эти данные указывают на то, что пожилые люди находятся в наивысшей зоне риска от коронавируса.

«Причем чем старше человек, тем выше этот риск», — уточнили в ведомстве.

Среди умерших от COVID-19 доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте свыше 70лет — 52% (28 033).

«Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 — это вакцинация», — подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве напомнили, при каких условиях в стране вернут «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни эпидемиологической опасности.

Тем временем, в Украине зафиксировано 890 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.