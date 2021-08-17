Украинских пенсионеров не будут массово переводить на обслуживание в банки с 1 сентября.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ведомстве уточнили, что согласно статье 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» есть два способа выплаты пенсии:

— по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий,

— через учреждения банков.

Пенсию с доставкой по месту фактического проживания пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи — акционерное общество «Укрпочта».

Уполномоченными на выплату пенсий являются 44 банка, перечень которых публиковался ранее.

Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии, а изменение способа выплаты производится на основании личного заявления получателя соцвыплаты.

Пенсионеры и после 1 сентября по желанию продолжат получать пенсии через «Укрпочту» с доставкой домой или в почтовых отделениях.

Как сообщалось ранее, до конца года пенсия, которая сейчас находится на уровне 3700 гривен, может вырасти на 200 гривен.

Также сообщалось, что в настоящее время средний размер пенсии соответствует 30% заработка, но уже через 20−30 лет коэффициент замещения зарплаты пенсией составит не более 18−20%. Другими словам, на пенсии человек сможет получать не более 1/5 от своей прежней зарплаты.