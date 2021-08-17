В Турции скончался бывший начальник Днепропетровского областного ГУ НП — Виталий Глуховеря. По неофициальной информации, у него оторвался тромб.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дніпро обласний».

По информации канала, трагедия произошла во время отдыха в Турции.

Известно, что в последние годы Глуховеря занимал должность проректора в Днепровском университете внутренних дел. Ему было 58 лет.

С 1998 по 2003 год Виталий Глуховеря был руководителем Днепропетровского областного управления милиции. В 2014 году он возглавил Днепропетровское городское управление милиции.

С 2015 по 2017 годы Виталий Глуховеря был ректором Днепропетровского университета МВД. А после его снова назначили начальником областного управления полиции.

В 2018 году в Днепре произошел скандал, связанный с ним. Патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль, которым управлял водитель генерала. После того, как водитель позвонил своему руководителю, на место примчались сотрудники КОРД, которые задержали полицейских. После этого Глуховеря лишился должности.

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