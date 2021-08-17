В связи с объявленным стартом налоговой амнистии в Украине Нацбанк прояснил некоторые вопросы, которые касаются новых счетов физлиц для добровольного декларирования средств. Уже с 1 сентября на эти счета можно будет перевести средства в гривне и в валюте, до сих пор хранившиеся на счетах со специальным режимом использования.

Налоговая амнистия или единоразовое добровольное декларирование активов продлится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Лица, которые планируют задекларировать ценности, должны обратиться в банк, после чего тот откроет текущий счет для размещения капитала в гривне, в валюте или в банковских металлах.

После того, как будут проверены источников происхождения средств, активы можно будет перевести на другой банковский счет, снять со счета, использовать специальный счет как обычный текущий счет физлица.

Напомним, объектом добровольного декларирования могут быть безналичные валютные ценности (банковские металлы, средства в гривне и в валюте), недвижимость, земля, транспортные средства, предметы искусства и антиквариата, ювелирные изделия.

А с валютных ценностей, на счетах в банках, а с также с движимого и недвижимому имущества в Украине сбор при добровольном декларировании составляет 5%.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин готовит для внесения в Верховную раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля — налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов.

Также напоминаем, систематическое получение денег на счет физического лица за товары — признак хозяйственной деятельности. Если такая деятельность осуществляется без госрегистрации, за нее полагается штраф до 85 тысяч гривен.