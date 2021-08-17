Народным депутатам могут запретить обсуждать с Россией ситуацию в ОРДЛО и Крыму, — соответствующий законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» внесли в Верховную Раду.

Согласно тексту документа, не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с должностными лицами Российской Федерации. Запрещается обсуждение вопросов, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без разрешения на то от президента Украины.

Инициатором законопроекта является глава украинского правительства Денис Шмигаль.

Как сообщалось ранее, украинский дипломат, старший советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук говорит, чтобы встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена дала результаты в вопросе войны с Россией, нужно использовать метод “кнута и пряника” — оговаривать выгодные предложения и новые санкции.

В Херсонской области задержан 64-летний мужчина, которого подозревают в государственно измене. Силовики уже провели обыски по его месту жительства и обнаружили компьютерную технику и предметы похожи на оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество.