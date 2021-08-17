Североатлантический альянс прекращает поддержку правительства Афганистана. Как утверждает Столтенберг, правительства на сегодняшний день уже фактически не существует.

Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления.

По словам генсека, сейчас все средства в тресте Афганской национальной армии, которые были назначены на поддержку местных военнослужащих — были заморожены.

Также Столтенберг добавил, что НАТО может прибегать к точечным ударам по террористам, если они вернутся на территорию Афганистана.

Как мы уже рассказывали ранее, американский военный грузовой самолет C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула 640 местных жителей. Люди самовольно поднялись на борт, силой их высаживать не стали.

А тем временем, на американской военной базе в Кабуле (Афганистан) осталось 12 украинских военнослужащих-контрактников.