Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проводился сейчас, 69,4% проголосовали за и 12,7% — против.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса центра «Социальный мониторинг».

А 10,7% респондентов, которые приняли участие в этом опросе, не смогли выбрать ответ, а 7,2% ㅡ что не принимали бы участия в референдуме вообще.

Так, если учитывать голоса среди тех, кто определился, независимость Украины поддержали бы 82,7% украинцев. В декабре 1991 года 90,32% голосовавших на всеукраинском референдуме о провозглашении независимости, отдали свой голос за.

Больше всего респондентов поддержали независимость Украины на западе страны и в центральных регионах. Кроме того, большую поддержку зафиксировали среди молодежи: ответ «за» предоставили 79,2% людей в возрасте от 18 до 29 лет и 70,9% в возрасте от 30 до 39 лет.

А на вопрос, считают ли они после 30 лет независимости, что Украина действительно является независимой. 55% респондентов ответили утвердительно, зато 34% отметили «нет» и еще 11% ㅡ «затрудняюсь ответить».

Больше всего в независимости Украины убеждены на западе (79,5%), меньше всего на востоке (37,8%), юге (37,1%) и на Донбассе (40,4%). В этих регионах, согласно данным опроса, большинство людей отвечали «нет».

Также больше всего утвердительных ответов давали респонденты в возрастных группах от 18 до 29 лет (65,8%) и от 30 до 39 лет (58,3%).

Как мы уже рассказывали ранее, вопрос порядка проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут вынести на всенародный референдум.