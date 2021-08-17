На железнодорожной станции в селе Малинск загорелся поезд «Укрзализныци».
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Спасатели сообщают, что возгорание произошло в моторном отсеке. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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Как сообщалось ранее, 15-16 августа в лесистых горах в окрестностях Иерусалима возникли пожары, которые уже признали сильнейшими в округе за многие годы.
Также сообщалось ранее, Турция, которая не успела оправиться от лесных пожаров, столкнулась с новой бедой. В результате наводнения погибли уже 17 человек. Тем временем, четыре человека погибли из-за пожара в Италии, которые в свою очередь произошли из-за аномальной жары. Так, в стране зафиксировали +48 градусов. А в Японии из-за ливней пришлось эвакуировать почти 3 миллиона человек — ливень добрался до префектур Кумамото и Хиросима.