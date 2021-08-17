На железнодорожной станции в селе Малинск загорелся поезд «Укрзализныци».

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Спасатели сообщают, что возгорание произошло в моторном отсеке. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

Как сообщалось ранее, 15-16 августа в лесистых горах в окрестностях Иерусалима возникли пожары, которые уже признали сильнейшими в округе за многие годы.

Также сообщалось ранее, Турция, которая не успела оправиться от лесных пожаров, столкнулась с новой бедой. В результате наводнения погибли уже 17 человек. Тем временем, четыре человека погибли из-за пожара в Италии, которые в свою очередь произошли из-за аномальной жары. Так, в стране зафиксировали +48 градусов. А в Японии из-за ливней пришлось эвакуировать почти 3 миллиона человек — ливень добрался до префектур Кумамото и Хиросима.