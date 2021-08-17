В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 18 августа.

Украинцев ждет контрастная погода — часть страны охватят дожди с грозами.

Осадки прогнозируются на западе, до Хмельницкой области — грозы с ливнями. «Днем 18 августа в западных областях грозы (I уровень опасности, желтый). В Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности », — предупредили синоптики.

На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Температура на западе — 25-28 градусов, в центре, на востоке и на юге до 31 градуса.

Синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на 18 августа и Яблочный Спас , который отмечают 19 августа — в Украину возвращается жара, а также дожди.