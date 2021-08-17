Украина отправит второй самолет в Кабул для эвакуации украинских граждан из Афганистана. Уже 153 украинца попросили помощи в возвращении домой.

Украинский самолет отправится в Кабул для эвакуации наших земляков уже сегодня, 17 августа, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает «Украина 24».

«То, чтo каcается перевoзки граждан, и не тoлько нашей страны – выпoлняем свoю функцию и свoю мисcию. Первый самoлет нахoдится на территoрии Украины, cледующий дoлжен сегодня oтправиться в Афганиcтан, на Кaбул. Мы будем зaбирать вcех cвоих граждaн, cколько бы не нужнo былo рейcов «, — заявил секретарь СНБО.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что на сегодня о помощи в возвращении из Афганистана к дипломатам обратились 153 украинца. Среди тех, кто попросил помощи в эвакуации – украинцы, которые находятся на военной базе в Афганистане, где выполняли работы по контракту, бизнесмены, украинцы афганского происхождения, посещали родственников и другие наши земляки.

Как мы уже рассказывали ранее, большая часть эвакуированных в Украину из Кабула людей были гражданами Афганистана. Некоторые из них уже попросили Украину предоставить им статус беженца.

Тем временем, Североатлантический альянс прекращает поддержку правительства Афганистана.