Трудовая миграция украинцев может стать настоящей проблемой для экономики страны, когда заробитчане начнут принимать решение массово оставаться в другой стране.

Такое мнение озвучил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, передает «5 канал«.

«И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине. И вот это уже будет нести в будущем угрозу для нашего экономического развития», – заявил специалист.

При этом в украинских заробитчанах нуждается не только Польша. Украинцы часто едут даже в Беларусь, где пол миллиона мигрантов, а также в РФ та Китай.

«Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена», – заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Тем временем, в Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских заробитчан в течение года. Отметим, что до пандемии COVID-19 такие планы имела каждая десятая компания в стране. Одна из главных причин роста – положительный опыт работы украинцев в Польше.

Как мы уже рассказывали ранее, в Польше обнаружили, что в 2020-м почти 15% украинцев, которые работали в этой стране, не имели контракта.

А украинские заробитчане, которые не имеют разрешения на работу, могут стать персонами нон грата.