В Украине ухудшается эпидемическая ситуация с COVID-19. Уже сейчас критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в 16 областях.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях.

Также рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Эксперт подчеркивает, что кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с COVID-19 на 10% и 15%. Пока что это небольшие показатели, но госпитализации уже на четверть превышают выписки. Другими словами, нагрузка на систему здравоохранения ускоряется.

Как сообщалось ранее, в детском лагере «Молодая гвардия» в Одессе произошла масштабная вспышка COVID-19. Вирус обнаружили у 42 детей и двух работников учреждения. Лагерь закрыли на карантин.

Ранее сообщилось, что украинцев будут повторно прививать от COVID-19, но делать это будут только через год после базовой вакцинации.

Министерство здравоохранения разрешит работу заведений и ТРЦ в период локдауна, но при условии, что там будут вакцинированы более 80% коллектива.