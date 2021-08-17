Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что одна из киевских клиник торговала новорожденными, маскируя все под суррогатное материнство.

У себя в Facebook он пишет, что услугу оценивали в 70 тысяч долларов.

Клименко утверждает, что организатором схемы был руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, «заказчик» должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. Затем псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства.

В дальнейшем «матери» отказывались от детей и родители вывозили его в одну из республик Восточной Азии.

«Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины», — заявил Клименко.

Отметим, некоторые пользователи сети отметили, что теперь детей ждет «счастливое» детство в детдоме. Многие также отмечают, что ребенка вывозил по факту отец, ведь мать отказалась.

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