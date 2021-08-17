В Киеве на Оболонской площади женщина избила 28-летнего мужчину. Пострадавшего с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Известно, что все произошло в кафе, где поскандалили две компании отдыхающих. По информации правоохранителей, драку начала женщина. Она несколько раз ударила одного из ребят по голове и по туловищу. В итоге 28-летний мужчина упал и потерял сознание. Его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки.

Сотрудники полиции задержали правонарушительницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 39-летняя уроженка Полтавской области.

Как сообщалось ранее, в Черкассах 26-летний мужчина ворвался в здание городского управления Службы безопасности Украины и угрожал его взорвать.

В Херсонской области задержан 64-летний мужчина, которого подозревают в государственно измене. Силовики уже провели обыски по его месту жительства и обнаружили компьютерную технику и предметы похожи на оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество.