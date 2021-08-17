В России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-112В. Трагедия произошла во время тренировочного полета около подмосковного аэродрома Кубинка. Самолет упал при заходе на посадку.

Российские СМИ сообщают, что на борту было три человека. Также сообщается, что экипаж самолета погиб.

Также есть информация о том, что за штурвалом самолета был Николай Куимов — летчик-испытатель, герой России.



СМИ напоминают, что опытный образец Ил-112В 13 августа прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме «Армия-2021».